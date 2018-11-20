انتحار نجل بطل مصر في الكاراتيه لسبب صادم

20 نوفمبر 2018 - 07:08 ص

كشف الكابتن السيد عواد - بطل مصر في الكاراتيه سابقًا - تفاصيل انتحار نجله ، مؤكدًا أنه انتحر لعدم قدرة الأسرة على دفع مصاريف الدراسة .



وقال "عواد" خلال مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة "ON E" : "أعمل بائع للكشري بسبب ظروفي الصعبة .. ولدي ابنة مخطوبة لا أستطيع تجهيزها رغم أنني رفعت اسم بلدي عاليا وفزت بميداليتين ذهبيتين بمفردي ولم أحصل على مكافأة عليهما حتى الآن .. وفزت على لاعب إسرائيلي في بطولة البحر المتوسط بتركيا .. ورغم ذلك أنا حزين على نفسي لما وصل إليه حالي".



وتابع: "الآن أقيم في شقة بالإيجار ولا أستطيع وأنفق على أسرتي بصعوبة .. أصبت باليأس ووصل عمري إلى 52 سنة ولا أملك معاشا يسند أسرتي".



