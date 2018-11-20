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اللحظات الأولى لهجوم سفاح السويس على الفتيات

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سفاح السويس
سفاح السويس

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القبض على "سفاح النساء" فى كفر الشيخ

قامت الإعلامية ريهام سعيد، بعرض مقطع فيديو يرصد تعدي شخص مجهول على إحدة الفتيات في السويس بآلة حادة، والتي عرفت إعلاميا بواقعة "سفاح السويس".
وعلقت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا الخير" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، "ده مش سفاح.. ده عيل أهبل".


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