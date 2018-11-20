"الوزراء": هذا هو الهدف الحقيقي من "الكارت الموحد"

20 نوفمبر 2018 - 12:00 ص

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الهدف من المنظومة الجديدة الخاصة بـ"الكارت الموحد".

وأكد "سعد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن الهدف في المقام الأول للكارت الموحد هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، متابعًا أن المواطن سيحصل على الخدمات الطبية من خلال منظومة الكارت الموحد بالإضافة إلى أعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية.



وأضاف المتحدث باسم الوزراء، أن مرتب الموظف لو كان يعمل في الحكومة سيُحول إلى هذا الكارت ولو كان يحصل على مقررات تموينية فستكون مُسجلة على هذا الكارت، ويمكن الحصول عليها من خلاله، واصفًا الكارت بأنه سيكون «كارت للتأمين الصحي للمواطن».



وأشار "سعد" إلى أن التعامل بهذا الكارت سيتيح المزيد من معايير الشفافية، لأن كل ما يحصل عليه المواطن سوف يتم تسجيله، نافيًا ما يقال بشأن اقتصاص جزء من الدعم بموجب هذا الكارت.

