» نجم الأهلي السابق: إلغاء الدوري مستحيل لهذا السبب

20 نوفمبر 2018 - 12:40 ص

قال كابتن الأهلي السابق شريف عبدالمنعم، إن إلغاء الدوري صعب، وأنه لا يستطيع أحد منافسة النادي الأهلي على الدوري.



وأضاف "عبدالمنعم"، خلال حواره لبرنامج "جوه الملعب" عبر فضائية "الرافدين+"، مساء الإثنين، "إحنا موقعناش، إحنا صحاب الحكاية والكلام ده على مستوى النادي الأهلي".

