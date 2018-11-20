مصرع 4 أشخاص في هجوم مسلح بالمكسيك

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قتل مسلحون مجهولون 4 أشخاص في هجوم على مركز لتوزيع المساعدات تابع للصليب الأحمر جنوب المكسيك.
وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية أن المسلحين، أطلقوا النار بشكل عشوائي على مركز توزيع المساعدات، فقتلوا أحد العاملين بالصليب الأحمر علاوة على 3 آخرين من أفراد الشرطة الذين يتولون حراسته.
ووصفت الشبكة الأمريكية، الهجوم الذي وقع في بلدة «تاكسكو» بولاية «جويرو» الجنوبية والتي تتفشى فيها زراعة النباتات المخدرة بأنه «أمر نادر الحدوث».
على صعيد متصل، أدان الصليب الأحمر المكسيكي الهجوم، مؤكدا أن الأضرار الناتجة عنه ستلحق بالمستفيدين من المساعدات والذين هم في أشد الحاجة إليها لتخفيف معاناتهم.

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