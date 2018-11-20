القوات المسلحة قضت على أكثر من 90% من الإرهابيين في سيناء

20 نوفمبر 2018 - 12:10 ص

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن القوات المسلحة بذلت جهد خارق في تفتيت أغلب التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في سيناء.



وأضاف "علام" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "ten"، أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على 90% من إمكانيات الإرهابيين بسيناء.

