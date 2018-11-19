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نتنياهو يجري اتصالات لزيارة دولة عربية أخرى

عرب وعالم

نتنياهو والسلطان قابوس
نتنياهو والسلطان قابوس

المصريون ووكالات

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قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، الإثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري اتصالات "متطورة" مع دولة عربية لا تقيم بلاده معها علاقات دبلوماسية، من أجل زيارتها، أسوة بسلطنة عمان التي حل بها مؤخرا.
وقالت الهيئة: "بعد نحو 3 أسابيع من زيارته إلى سلطنة عُمان، يجري نتنياهو في هذه الأثناء، اتصالات متطورة مع دولة عربية أخرى، لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية (علنية)، للتنسيق معها لزيارة أراضيها"، دون ذكرها.
ونوهت الهيئة إلى أنّ المحادثات بشأن ذلك لم تنضج بعد.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على ذلك، أو إعطاء أي معلومات إضافية، بحسب الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنه منذ زيارة نتنياهو وعقيلته إلى مسقط، وهو يعتزم زيارة بلد عربي آخر.
وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم بقية الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
وفي 26 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، قام نتنياهو بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاما. 

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