  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
الخطيب

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الخطيب"

ترامب وعمران خان

سجال تغريدات بين ترامب وعمران خان لهذا السبب

أرشيفية

تحليل مخدرات لموظفي الدولة.. شرط للاستمرار والترقي

توك توك

عالم «التوك توك».. الحبل على الغارب

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الدروس الخصوصية

المدرسون للحكومة: "احنا اللى دهنا الهوا دوكو"

سعد الدين الهلالي

«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

الرئيس السيسي

هذه أهم الرسائل في خطاب «السيسي» اليوم

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

"الصيادلة" تكشف

تطورات جديدة بشأن واقعة الصيدلي المقتول بالسعودية

آخر الأخبار

الصيدلي المقتول
الصيدلي المقتول

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف معلومة مثيرة

#

رسالة مؤثرة من شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية

#

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف مفاجآت جديدة

#

كواليس الساعات الأخيرة في حياة صيدلي "جازان"

قام الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، بتقديم التعازي لأسرة الصيدلي أحمد طه، المصري الذي قتل على يد أحد المواطنين بجازان في السعودية.
وقال "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار وان"، مساء الإثنين، إنهم تواصلوا مع كافة الأجهزة المعنية حتى تم القبض على المتهم.
وأشار "الوكيل" أن القضية قيد التحقيقات الآن، متابعًا: «مش هنسكت إلا لما ناخد القصاص».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن واقعة الصيدلي المقتول بالسعودية
» "يويا" و"تويا" يعوضون غياب "توت عنخ آمون"
» الأمم المتحدة تكشف معلومة هامة بشأن مقتل "خاشقجي"
» تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»
» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا
» الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق الـvar في أمم أوروبا
» تراجع أسعار الأسمنت 50 جنيهًا
» جريزمان: "ميسي ضمن أسباب عدم لعبي للبارسا"
» حجز قضية تجميد عضوية "هانى العتال" في الزمالك
» بالصورة.. مواعيد مباريات الجولة الـ15 من الدوري
» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب