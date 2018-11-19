» تطورات جديدة بشأن واقعة الصيدلي المقتول بالسعودية

19 نوفمبر 2018 - 11:23 م

قام الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، بتقديم التعازي لأسرة الصيدلي أحمد طه، المصري الذي قتل على يد أحد المواطنين بجازان في السعودية.



وقال "الوكيل"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار وان"، مساء الإثنين، إنهم تواصلوا مع كافة الأجهزة المعنية حتى تم القبض على المتهم.

