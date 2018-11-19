متحدث الأوقاف: الإمام الأكبر له رؤيته في الخطاب الديني

وأكد أنه «يجب التعامل مع النصوص التراثية بمرونة وبما يتناسب مع الظروف، والمتطرفون استغلوا النصوص الجامدة في الإرهاب بعد لي عنقها»، مشيرًا إلى أن «فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب له رؤيته في الخطاب الديني ونحن ندعمها ونحن دولة سنية، والسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع، ولكن نحن نحتاج للتركيز على الفهم العميق للسنة».



