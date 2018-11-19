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متحدث الأوقاف: الإمام الأكبر له رؤيته في الخطاب الديني

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الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف
الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

المصريون ـ متابعات

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أكد الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن «تجديد الخطاب الديني مطلب ديني وحياتي، وشرعي، ونحن نواجه كل دعوات الجمود والتحجر».
وأوضح في مداخلة هاتفية برنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الثابت في الدين لا يتغير، ولا يصح إلباس المتغير ثوب الثابت، في ظل عصر التكنولوجيا والإنترنت».
وأشار إلى أن «خطابات الرئيس السيسي والوزير محمد مختار جمعة وغيرهم كانت تدعو في احتفال المولد النبوي، للاستنارة والقراءة الصحيحة للدين، ومواجهة الأفكار الظلامية».
وأكد أنه «يجب التعامل مع النصوص التراثية بمرونة وبما يتناسب مع الظروف، والمتطرفون استغلوا النصوص الجامدة في الإرهاب بعد لي عنقها»، مشيرًا إلى أن «فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب له رؤيته في الخطاب الديني ونحن ندعمها ونحن دولة سنية، والسنة النبوية المصدر الثاني للتشريع، ولكن نحن نحتاج للتركيز على الفهم العميق للسنة».

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