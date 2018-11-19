الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الخطيب"

19 نوفمبر 2018 - 11:09 م

كشف شريف فؤاد، المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد إجراء جراحة في الرقبة بألمانيا، قائلًا إن الطبيب المعالج سمح له بالانتقال من العناية المركزة إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته.



وأوضح "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار وان"، مساء الاثنين، أن الخطيب يوجه الشكر للمصريين، وعبر عن امتنانه لمشاعر ودعوات جميع المصريين التي تركت أثرًا طيبًا لديه.

