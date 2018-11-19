  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
الخطيب

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الخطيب"

ترامب وعمران خان

سجال تغريدات بين ترامب وعمران خان لهذا السبب

أرشيفية

تحليل مخدرات لموظفي الدولة.. شرط للاستمرار والترقي

توك توك

عالم «التوك توك».. الحبل على الغارب

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الدروس الخصوصية

المدرسون للحكومة: "احنا اللى دهنا الهوا دوكو"

سعد الدين الهلالي

«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

الرئيس السيسي

هذه أهم الرسائل في خطاب «السيسي» اليوم

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

بالفيديو..

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الخطيب"

آخر الأخبار

الخطيب
الخطيب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الماجيكو" يوجه رسالة للخطيب

#

بعد سقوطه على المسرح.. الكشف عن الحالة الصحية لأحمد زاهر

#

والدة "زين": أوقفت علاج ابني تمامًا بسبب تدهور حالته الصحية

#

محسن صالح: حذرت «الخطيب» من هذا الأمر

كشف شريف فؤاد، المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي، عن آخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب بعد إجراء جراحة في الرقبة بألمانيا، قائلًا إن الطبيب المعالج سمح له بالانتقال من العناية المركزة إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته.
وأوضح "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار وان"، مساء الاثنين، أن الخطيب يوجه الشكر للمصريين، وعبر عن امتنانه لمشاعر ودعوات جميع المصريين التي تركت أثرًا طيبًا لديه.
وأضاف "فؤاد" أنه من المقرر أن يبقى في المستشفى لمدة 10 أيام، وسيحدد بعدها موعد عودته إلى مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن واقعة الصيدلي المقتول بالسعودية
» "يويا" و"تويا" يعوضون غياب "توت عنخ آمون"
» الأمم المتحدة تكشف معلومة هامة بشأن مقتل "خاشقجي"
» تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»
» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا
» الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق الـvar في أمم أوروبا
» تراجع أسعار الأسمنت 50 جنيهًا
» جريزمان: "ميسي ضمن أسباب عدم لعبي للبارسا"
» حجز قضية تجميد عضوية "هانى العتال" في الزمالك
» بالصورة.. مواعيد مباريات الجولة الـ15 من الدوري
» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب