وفاة أحد أباطرة تجار المخدرات في المكسيك

19 نوفمبر 2018 - 11:00 م

أعلنت السلطات المكسيكية، وفاة هكتور مانويل بيلتران ليفا، أحد كبار تجار المخدرات، إثر تعرضه لنوبة قلبية داخل سجنه.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن وزارة الداخلية المكسيكية أن ليفا (56 عامً) تم نقله إلى مستشفى في مدينة تولوجا مركز العاصمة مكسيكو سيتي بعد شكوى من آلام في الصدر، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، في وقت متأخر الأحد.



وأضافت الوزارة أن ليفا تلقى العناية الطبية اللازمة، وأن إدارة السجن والمستشفى فعلا ما بوسعهما لإنقاذه، مشيرة أنه تم الأخذ بالاعتبار البروتوكولات الأمنية.



وتم القبض على ليفا الذي كان على رأس المطلوبين للسلطات المكسيكية في 2014، بسان ميغل دي اليندي، وهي مدينة استعمارية يفضلها المتقاعدون الأمريكيون؛ ووجهت إليه تهم الاتجار في الماريغوانا والهيروين والكوكايين والميثامفيتامين.



ويعد "ليفا" أحد أربعة أشقاء يتزعمون عصابة لتجارة المخدرات تحمل نفس الاسم وتعد منافسة لعصابة "سينالوا" التي يتزعمها خواكين غوزمان المعروف باسم "إل تشابو".



وكان الأشقاء قد تحالفوا مع غوزمان، وانفصل غوزمان وأشقاء بيلتران ليفا عام 2008، وتصاعدت حدة معاركهم بغية السيطرة على طرق تجارة المخدرات في البلاد.



وكان بيلتران ليفا قد تولى زعامة العصابة خلفا لشقيقه أرتورو الذي قُتل في تبادل إطلاق نار مع الشرطة المكسيكية عام 2009، في حين يقضي شقيقان آخران، ألفريدو و كارلوس، عقوبة السجن.

