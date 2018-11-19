» "يويا" و"تويا" يعوضون غياب "توت عنخ آمون"

19 نوفمبر 2018 - 10:50 م

أعلنت مصر، مساء الإثنين، أن مجموعة آثار "يويا"، و"تويا" الأثرية ستعوض غياب مجموعة الفرعون "توت غنخ آمون" عن المتحف الرئيسي، وسط القاهرة، والتي يتم نقلها لأكبر متاحفها غرب العاصمة.



جاء ذلك خلال افتتاح وزير الآثار المصري، خالد العناني، مساء اليوم، لقاعة العرض المتحفي لآثار "يويا" و"تويا" بالمتحف المصري، بمناسبة ذكرى مرور 116 عاما على إنشاء المتحف.

وشارك في افتتاح قاعة العرض المتحفي الجديدة، عدد من الوزراء المصريين والسفراء الأجانب.

ويضم العرض الجديد 214 تحفة أثرية مثل مومياوتى "يويا" و"تويا"، وبردية "يويا" الملونة، التى يبلغ طولها حوالى 20 مترا.

وفي تصريحات صحفية، قال العناني إن المتحف المصري لن يموت أو يتأثر بنقل آثار الفرعون الصغير منه إلى المتحف الكبير، وسيتم عرض مجموعة "يويا"، و"تويا"، بدلا منها.

وأوضح أنه لأول مرة تعرض كنوز "يويا" و"تويا" في ثوب جديد، منذ اكتشافها (عالم الآثار الأمريكي ثيودور ديفز)، في مقبرتهما بوادي الملوك (جنوب) عام 1905.

و"يويا" و"تويا" أجداد الملك إخناتون، (1353 ق.م – 1336 ق.م)، وكان الأول "يويا" موظف كبير في عهد الملك تحتمس الرابع (حكم من الفترة 1401 ق.م إلى 1391 ق.م) ، وكانت "تويا" كاهنة آلهة بينها الإله آمون.

ومقبرة "يويا وتويا"، تم نحتها في وادي الملوك الذي كان يقتصر على مقابر الملوك، ولكن سمح بنحت مقبرتهما به نظرا لأهميتهما الاجتماعية.

وتم نقل "الفرعون الصغير"، للمتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه عام 2020.