"أونروا" تقلص عجزها إلى 21 مليون دولار

19 نوفمبر 2018 - 10:20 م

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بيببر كرينبول، الإثنين، إن عجز موازنة الوكالة سيتقلص إلى 21 مليون دولار، مع نهاية 2018، بعدما كان 446 مليون دولار مطلع العام.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كرينبول، عقب انتهاء أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" مساء الإثنين في منطقة البحر الميت، غرب يالأردن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وأضاف كرينبول أن الجهود التي بذلتها الوكالة مع عدد من الدول العربية والأوروبية، أدت إلى تقليص عجز موازنة الوكالة من 446 مليون دولار مطلع العام الحالي إلى 21 مليون دولار مع نهاية العام، دون تفاصيل عن كيفية سد العجز.



ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة تركيا، والأردن نائبا، كان بمثابة مراجعة شاملة لأعمال "الأونروا" خلال المرحلة المنصرمة.



وأضاف أن القرار الأمريكي غير المتوقع بتخفيض مستوى تبرعاتها بحجم كبير للوكالة، أدى لصعوبات كبيرة، وشكل ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين الذي يعانون من ظروف قاهرة ومستمرة .



وأوضح أنه "رغم هذه النتيجة المرضية التي حصلنا عليها، إلا أن أمام الوكالة تحديا كبيرا يتمثل بعجز يقارب 21 مليون دولار".



ودعا الدول التي وعدت بتقديم تبرعها بترجمة هذه الوعود إلى أفعال وتقديم الدعم عبر البنوك.



وقال إن العام المقبل هو عام مهم للوكالة الدولية، لافتا إلى ضرورة مواصلة الجهود لزيادة الدعم المقدم.



وعانت الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.

