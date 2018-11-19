متحدث أممي: دي ميستورا سيستمر في منصبه "لفترة أطول"

19 نوفمبر 2018 - 10:10 م

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، الإثنين، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "استيفان دي ميستورا"، سيبقى في منصبه "لفترة أطول"، دون ذكر تلك الفترة.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، وكان يرد على سؤال حول مغادرة دي ميستورا لمنصبه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي معرض رده على السؤال، قال المتحدث الرسمي: "من الواضح أننا نريد ضمان ألا توجد فجوة في مكتب دي ميستورا ولذلك سيبقى في منصبه كمبعوث أممي إلى سوريا فترة أطول"، دون تفاصيل.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي، اعتزامه مغادرة منصبه في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، دون أن يوضح آنذاك أسباب مغادرة منصبه، مكتفيا بقوله إن الأمر يعود لـ"ظروف شخصية".

والشهر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي النرويجي "جير بيدرسن"، مبعوثا خاصا إلى سوريا، خلفا لستيفان دي ميستورا.