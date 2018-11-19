» الأمم المتحدة تكشف معلومة هامة بشأن مقتل "خاشقجي"

19 نوفمبر 2018 - 10:00 م

قال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقشا في اجتماع مغلق في وقت سابق اليوم الإثنين ملفات اليمن وسوريا وقبرص ومقتل خاشقجي.



وأضاف المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك أن تشاووش أوغلو وغوتيريش عقدا اجتماعهما على هامش منتدى تحالف الحضارات الذي تستضيفه الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي.



ولم يقدم المتحدث الرسمي مزيدا من التفاصيل بشأن الملفات التي بحثها الجانبين، وقال ردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان الوزير التركي طالب الأمين العام بإطلاق تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "لم نتسلم بعد طلبا رسميا في هذا الصدد".

