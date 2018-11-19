  • الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
الخطيب

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ"الخطيب"

ترامب وعمران خان

سجال تغريدات بين ترامب وعمران خان لهذا السبب

أرشيفية

تحليل مخدرات لموظفي الدولة.. شرط للاستمرار والترقي

توك توك

عالم «التوك توك».. الحبل على الغارب

الدولار

انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

الدروس الخصوصية

المدرسون للحكومة: "احنا اللى دهنا الهوا دوكو"

سعد الدين الهلالي

«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

الرئيس السيسي

هذه أهم الرسائل في خطاب «السيسي» اليوم

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق الـvar في أمم أوروبا

الرياضة

تقنية الفيديو
تقنية الفيديو

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

لقب جديد ينتظر "صلاح"

#

«يويفا» يعلن إيقاف كريستيانو رونالدو

#

النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بمحادثات مصريه لمنع الهجرة

#

«صلاح» يستعد لحفل أفضل لاعب في أوروبا

الاتحاد الأوروبي

امم اوروبا

تقنية الـ var

يفكر الاتحاد الأوروبي في الاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة بالـ «var »، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي من المقرر أن ينطلق في يونيو المقبل.

ويناقش الاتحاد الأوروبي فكرة الاستعانة بتقنية الـ «var »، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية خلال الاجتماع المقبل، المقرر عقده في شهر ديسمبر.

وتأهلت منتخبات كلًا من: البرتغال وسويسرا وإنجلترا لنصف النهائي بـ «دوري الأمم الأوروبية»، بينما يتحدد المقعد الرابع مساء اليوم بين منتخبي «هولندا وفرنسا».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة بشأن واقعة الصيدلي المقتول بالسعودية
» "يويا" و"تويا" يعوضون غياب "توت عنخ آمون"
» الأمم المتحدة تكشف معلومة هامة بشأن مقتل "خاشقجي"
» تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»
» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا
» الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق الـvar في أمم أوروبا
» تراجع أسعار الأسمنت 50 جنيهًا
» جريزمان: "ميسي ضمن أسباب عدم لعبي للبارسا"
» حجز قضية تجميد عضوية "هانى العتال" في الزمالك
» بالصورة.. مواعيد مباريات الجولة الـ15 من الدوري
» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب