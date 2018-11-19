» الاتحاد الأوروبي يدرس تطبيق الـvar في أمم أوروبا

يفكر الاتحاد الأوروبي في الاستعانة بتقنية الفيديو المعروفة بالـ «var »، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، الذي من المقرر أن ينطلق في يونيو المقبل.

ويناقش الاتحاد الأوروبي فكرة الاستعانة بتقنية الـ «var »، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية خلال الاجتماع المقبل، المقرر عقده في شهر ديسمبر.

وتأهلت منتخبات كلًا من: البرتغال وسويسرا وإنجلترا لنصف النهائي بـ «دوري الأمم الأوروبية»، بينما يتحدد المقعد الرابع مساء اليوم بين منتخبي «هولندا وفرنسا».