«الكهرباء» تنجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة

19 نوفمبر 2018 - 08:22 م

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأول الأحد، فرنسيس فانون Francis R.Fannon مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون مصادر الطاقة والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء.

وقال الدكتور «شاكر»، إن قطاع الكهرباء، اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2014، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتداءً من يونيو 2015.

وأشار إلى أن القطاع نجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 2 مليار دولار.