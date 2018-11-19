  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
الدروس الخصوصية

المدرسون للحكومة: "احنا اللى دهنا الهوا دوكو"

سعد الدين الهلالي

«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

الرئيس السيسي

هذه أهم الرسائل في خطاب «السيسي» اليوم

سوريا

النظام السوري يفرض «الأذان الشيعي» بدير الزور

حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يعلق على مرض «الخطيب» بكلمات مؤثرة

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

كوهين يعظ :"أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجي"

تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»

فتح ترد على مؤتمر «دحلان» بمصر

مستشار«أردوغان» يوجه اتهامات خطيرة لـ«دحلان»

«الكهرباء» تنجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة

الحياة السياسية

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر

متابعات- حسن علام

أخبار متعلقة
#

مقتل ثلاثة عمال بانفجار لغم في بنغازي

#

روسيا تستعد لتطوير أحدث حقل نفط في مصر

#

تركى آل الشيخ يجهز "مفاجآت" ستطال الجميع فى مصر

#

"أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأول الأحد، فرنسيس فانون Francis R.Fannon مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون مصادر الطاقة والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء.

وقال الدكتور «شاكر»، إن قطاع الكهرباء، اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2014، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتداءً من يونيو 2015.

وأشار إلى أن القطاع نجح في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع 32 شركة ليصل بذلك إجمالي القدرات إلى 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية متوقع إضافتها من مشروعات تعريفة التغذية، ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 2 مليار دولار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم
» الرئيس التونسي يستقبل نجيب ساويرس في قصر قرطاج
» المصري يشكو "الجبلاية" لـ"الفيفا"
» نفاد تذاكر العائلات لمباراة الوصل والأهلي
» "صلاح" يقود تشكيلة الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا
» التحقيق في خبر إدراج برلمانية كويتية على قوائم الترقب
» فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية
» مستشار«أردوغان» يوجه اتهامات خطيرة لـ«دحلان»
» "الماجيكو" يوجه رسالة للخطيب
» عامل يقطع جسد زوجته بعد أن رأى صورها على هاتف عشيقها
» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب