» المصري يشكو "الجبلاية" لـ"الفيفا"

يُصدر النادي المصري بيانًا بعد قليل، لشكوى الاتحاد المصري لكرة القدم، لـ"فيفا"، لعدم لعب مبارياته على ستاد بورسعيد، بعد انتهاء العقوبة، التي صدرت ضده في عام 2012.

وأرسل النادي البورسعيدي خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة منذ قليل، ليخبره بشكواه لـ "فيفا" لعدم قيام اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة، بمعاينة الملعب صباح اليوم كما كان مقررًا.

وأعلنت وزارة الشباب الرياضة، مؤخرًا عن تشكيل لجنة لمعاينة الملعب صباح اليوم، ولكنها لم تقم بالمعاينة، دون إبداء أي أسباب، وهو ما دعا النادي البورسعيدي للجوء للاتحاد الدولي للعودة لملعبه، أسوة بباقي الأندية.