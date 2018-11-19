» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم

19 نوفمبر 2018 - 08:19 م

أقدم طالب من محافظة الشرقية, اليوم الاثنين, على الانتحار شنقا بكابل كهرباء، معلق بمروحة سقف، داخل مزرعة دواجن مستأجرة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم، لحصوله على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة لم يمكنه إلا من دخول كلية الحقوق "انتساب".

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بالفيوم ، يفيد ببلاغ من المواطن "عمرو محمد عمر محمد " 22 سنة "طالب" ومقيم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بقيام شقيقه "عمر محمد ع م" 18 سنة"طالب" ومقيم بذات العنوان بشنق نفسه بكابل كهرباء معلق بمروحة سقف داخل مزرعة دواجن مستأجرة لهم بناحية طريق أسيوط الصحراوى الغربى .

وبانتقال ضباط المباحث الجنائية بالمركز تبين وجود جثة المتوفى داخل المزرعة يرتدى ملابسه كاملة وبمناظرتها تبين وجود جرح بمقدمة الرقبة، ولا توجد أية إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال المبلغ، قرر قيام المتوفى بشنق نفسه نظرا لأنه يعانى من أزمة نفسية لحصوله على نتيجة ضعيفه بالثانوية العامة والتحاقه بكلية الحقوق انتساب دون رغبته، ولم يتهم أحدا بارتكاب الحادث.

تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.