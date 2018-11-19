  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
الدروس الخصوصية

المدرسون للحكومة: "احنا اللى دهنا الهوا دوكو"

سعد الدين الهلالي

«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

الرئيس السيسي

هذه أهم الرسائل في خطاب «السيسي» اليوم

سوريا

النظام السوري يفرض «الأذان الشيعي» بدير الزور

حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يعلق على مرض «الخطيب» بكلمات مؤثرة

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

كوهين يعظ :"أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجي"

تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»

فتح ترد على مؤتمر «دحلان» بمصر

مستشار«أردوغان» يوجه اتهامات خطيرة لـ«دحلان»

بعابدين

إعدام صاحب محل وعاطلين لقتلهم مسنا بعد سرقته

قضايا وحوادث

وقفة امام السفارة المصرية في واشنطن للمطالبة بوقف تنفيذ احكام الاعدام
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

قصر الأشباح .. قُتلت به الزوجة واختفت الابنة وانتحر الأب

#

كارثة جديدة تواجه رونالدو في فضيحة الاغتصاب

#

رجل يطلق النار على زبونة لأنها وضعت تقييما سيئًا لمطعمه

#

جزارون يحبسون الإعلامية منى عراقي داخل سلخانة

جنايات القاهرة

صاحب محل

قتل مسن

عاطلين

عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى, بمعاقبة صاحب محل انتيكات وعاطلين، بالإعدام شنقا بعد تصديق فضيلة المفتى، بتهمة قتل مسن لسرقته بالإكراه.

 صدر الحكم بعضوية المستشارين، محمود رشدان وعبد الله سلاب وأسامة أبو شعيشع.

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة "أحمد ف" صاحب محل، انتيكات، و"سمير ش" و"حسين م" وأن المتهمين عقدوا النية على قتل المجنى عليه بهدف سرقته.

وتبين من التحقيقات ، أن المتهم الأول كان يعلم بثراء المجنى عليه، وكان يتردد على شقته واتفق مع المتهمين الثانى والثالث، على الصعود لشقة المجنى عليه الذى فتح لهم الباب فطعنوه بمطواة فى أنحاء متفرقة من جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم
» الرئيس التونسي يستقبل نجيب ساويرس في قصر قرطاج
» المصري يشكو "الجبلاية" لـ"الفيفا"
» نفاد تذاكر العائلات لمباراة الوصل والأهلي
» "صلاح" يقود تشكيلة الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا
» التحقيق في خبر إدراج برلمانية كويتية على قوائم الترقب
» فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية
» مستشار«أردوغان» يوجه اتهامات خطيرة لـ«دحلان»
» "الماجيكو" يوجه رسالة للخطيب
» عامل يقطع جسد زوجته بعد أن رأى صورها على هاتف عشيقها
» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب