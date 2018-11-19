  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:43 م
بحث متقدم
الدروس الخصوصية

المدرسون للحكومة: "احنا اللى دهنا الهوا دوكو"

سعد الدين الهلالي

«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

الرئيس السيسي

هذه أهم الرسائل في خطاب «السيسي» اليوم

سوريا

النظام السوري يفرض «الأذان الشيعي» بدير الزور

حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يعلق على مرض «الخطيب» بكلمات مؤثرة

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

كوهين يعظ :"أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجي"

تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»

فتح ترد على مؤتمر «دحلان» بمصر

مستشار«أردوغان» يوجه اتهامات خطيرة لـ«دحلان»

«فتح»: اجتماعات بالقاهرة قريبًا لتنفيذ المصالحة

آخر الأخبار

حركة فتح
حركة فتح

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن يقيم منافذ لبيع حلوى المولد النبوى الشريف بأسعار رخيصة

#

وفد من "فتح" يصل القاهرة لبحث التهدئة والمصالحة

#

"فتح" ترد على الورقة المصرية خلال 24 ساعة

#

تفاصيل منحة صينية بـ45 مليون دولار

حماس

القاهرة

المصالحة

فتح

يحيى رباح

قال القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح، مساء الإثنين، إن اجتماعات للمصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح" ستعقد قريبا بالقاهرة، لوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بعام 2017.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رباح قوله: "لا يوجد أي ورقة مصرية جديدة للمصالحة وما سيحدث بالقاهرة هو محاولات لبرمجة تنفيذ الاتفاقيات السابقة وعمل جدول زمني مبسط لذلك".

وتابع: "الملفات المتعلقة بجوهر المصالحة الفلسطينية سبق وأن اتفقنا عليها ونحن لا نريد حاليا سوى نظام سياسي واحد بحكومة واحدة وقانون واحد يطبق على الجميع".

وأشار إلى أن وفدين من "فتح" و"حماس" سيتوجهان قريبا إلى القاهرة لبحث المصالحة.

وذكر أن أهم نقطة سيتم بحثها خلال الاجتماعات المقبلة في القاهرة، تمكين الحكومة الفلسطينية من صلاحيتها في قطاع غزة لتقوم بما هو مطلوب منها.

ولفت رباح إلى أن القاهرة تبذل جهودا مكثفة ولديها إصرار كبير هذه المرة على تنفيذ المصالحة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة "حماس" حول تصريحات القيادي في "فتح"، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت اليوم، أن مصر وجهت دعوات للحركتين لزيارة القاهرة بهدف بحث المصالحة.

ووقعت حركتا "فتح"، و"حماس" اتفاقا للمصالحة في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منذ فوز الأخيرة بالأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية عام 2006.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» طالب حقوق يشنق نفسه داخل مزرعة بالفيوم
» الرئيس التونسي يستقبل نجيب ساويرس في قصر قرطاج
» المصري يشكو "الجبلاية" لـ"الفيفا"
» نفاد تذاكر العائلات لمباراة الوصل والأهلي
» "صلاح" يقود تشكيلة الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا
» التحقيق في خبر إدراج برلمانية كويتية على قوائم الترقب
» فتح المجال الجوي العماني أمام الطائرات الإسرائيلية
» مستشار«أردوغان» يوجه اتهامات خطيرة لـ«دحلان»
» "الماجيكو" يوجه رسالة للخطيب
» عامل يقطع جسد زوجته بعد أن رأى صورها على هاتف عشيقها
» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الدروس الخصوصية
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب