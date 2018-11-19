«فتح»: اجتماعات بالقاهرة قريبًا لتنفيذ المصالحة

19 نوفمبر 2018 - 08:10 م

قال القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح، مساء الإثنين، إن اجتماعات للمصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح" ستعقد قريبا بالقاهرة، لوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بعام 2017.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رباح قوله: "لا يوجد أي ورقة مصرية جديدة للمصالحة وما سيحدث بالقاهرة هو محاولات لبرمجة تنفيذ الاتفاقيات السابقة وعمل جدول زمني مبسط لذلك".

وتابع: "الملفات المتعلقة بجوهر المصالحة الفلسطينية سبق وأن اتفقنا عليها ونحن لا نريد حاليا سوى نظام سياسي واحد بحكومة واحدة وقانون واحد يطبق على الجميع".

وأشار إلى أن وفدين من "فتح" و"حماس" سيتوجهان قريبا إلى القاهرة لبحث المصالحة.

وذكر أن أهم نقطة سيتم بحثها خلال الاجتماعات المقبلة في القاهرة، تمكين الحكومة الفلسطينية من صلاحيتها في قطاع غزة لتقوم بما هو مطلوب منها.

ولفت رباح إلى أن القاهرة تبذل جهودا مكثفة ولديها إصرار كبير هذه المرة على تنفيذ المصالحة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة "حماس" حول تصريحات القيادي في "فتح"، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت اليوم، أن مصر وجهت دعوات للحركتين لزيارة القاهرة بهدف بحث المصالحة.

ووقعت حركتا "فتح"، و"حماس" اتفاقا للمصالحة في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منذ فوز الأخيرة بالأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية عام 2006.