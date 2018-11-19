برشلونه يبدي رغبته في عودة "نيمار"

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الرياضة

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

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منذ أن رحل البرازيلي نيمار داسيلفا عن برشلونة عام 2017 ، تكون هذه أول مرة يخرج فيها تصريح رسمي من النادي الكتالوني يلمح إلى أن عودته للفريق الكتالوني ستكون قائمة إذا ما أتيحت فرصة ضمه.

وتحدث المدير الرياضي لبرشلونة بيب سيجورا لصحيفة " La Vanguardia " الإسبانية قائلا: "كل اللاعبين في الانتقالات سنحاول ضمهم إن كانوا يناسبون احتياجاتنا".

وتابع: "اليوم نيمار ليس متاحا في سوق الانتقالات، لكن إن أتيحت فرصة ضمه يوما ما هل يعتقد أي شخص أن ناد مثل برشلونة لن يفكر في الأمر؟"

وواصل "في حالة نيمار أو أي لاعب آخر يجب أن نقدم للفريق أفضل اللاعبين".

وذكر المدير الرياضي للبلوجرانا أن "إمكانيات نيمار ستلعب دورا في حالة وجود فرصة لضمه مرة أخرى".

وأوضح "نعم نحن لا يجب أن ننسى كيف خذلنا اللاعب البرازيلي وتجاهل النادي، لكننا نؤمن إنه حال احتياجنا إليه فسوف نضمه"، مختتما "وبالتأكيد الأمور المالية سوف تلعب دورا في الأمر".

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده، ما أدى لغضب عارم في النادي الكتالوني وبين جماهيره ضد اللاعب البرازيلي.


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