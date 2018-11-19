برلماني يطالب بإغلاق الفضائيات العارضة لإعلانات «الدجالين»

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الحياة السياسية

النائب إسماعيل نصر الدين
النائب إسماعيل نصر الدين

حسن علام

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تقدم النائب إسماعيل نصر الدين ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن خطورة إعلانات الأدوية مجهولة المصدر التي تعرض على العديد من الفضائيات، بالإضافة لأفعال الدجل والشعوذة التي تبثها هذه المحطات عبر نافذتها.

وطالب نصر الدين، في بيان له اليوم، بسرعة التحرك حيال هذه المحطات لغلقها ومصادرة معداتها، خاصة أنها تعمل بالمخالفة للقانون وغير ملتزمة بشروط البث وفقًا للمنطقة الاستثمارية بالإضافة لما تعرضه عبر شاشاتها من أدوية مجهولة المصدر وأعمال دجل وشعوذة تنعكس بالسلب على المصريين.

وأشار النائب إلى أن هذه القنوات، تعتبر شريك أساسي في عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها المشعوذين على ضحاياهم والأدوية غير المرخصة، مطالبا بزيادة وعي المواطنين حيال هذه الإعلانات والدجالين لمنع هذه الممارسات من الانتشار والتأثير على المجتمع.


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