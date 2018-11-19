» الرئيس التونسي يستقبل نجيب ساويرس في قصر قرطاج

19 نوفمبر 2018 - 08:01 م

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ومؤسس حزب المصريين الأحرار.

ووصف بيان صادر عن الرئاسة التونسية، نجيب ساويرس، بـ"أحد أكبر المستثمرين المصريين والأفارقة".

وأكد نجيب ساويرس في تصريح صحفي عقب اللقاء، حرص مجموعته الاقتصادية على دعم استثماراتها في تونس، وتطوير الشراكة مع عدد من المؤسسات التونسية.

كما عبر عن تقديره الشديد لدور رئيس الجمهورية منذ 2011، في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، والدفاع عن أسس الدولة المدنية وترسيخها.