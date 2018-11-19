عاطلان يطعنان سائق توك توك بسبب أولوية المرور

19 نوفمبر 2018 - 07:49 م

أصيب سائق توك توك بالدقهلية بجرح نافذ بالبطن إثر تعد عليه من آخرين لخلافهم على أولوية المرور بمنية النصر.

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط عاملين تعديا على آخر بمطواة بسبب خلاف بينهم على أولوية المرور بالتوك توك.

وكان اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة منية النصر ، بإصابة "إبراهيم . م . م " 25 سنة، عامل ، ومقيم قرية ميت عاصم بمركز منية النصر بجرح نافذ بالبطن وتم نقله إلي المستشفي المركزي .

علي الفور انتقلت وحدة مباحث مركز منية النصر إلى مستشفى منية النصر المركزي ، وبسؤال والده اتهم كل من " محمد .م .ع" 18 سنة ،عامل، و"على . ص. ج" 21سنة، عامل، ويقيمان قرية كفر قنيش بمركز منية النصر، بالتعدي على نجله بآلة حادة مطواة بحوزة الأول لخلافهم على أولوية المرور بالتوك توك قيادة الطرفين.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.