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بعد ساعة من طرحها..

نفاد تذاكر العائلات لمباراة الوصل والأهلي

الرياضة

الأهلي والوصل الإماراتي
الأهلي والوصل الإماراتي

أحمد سالم

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الامارات

مصر

الوصل

الاهلى

نفذت تذاكر الدرجة الأولى المخصصة لعائلات جمهور فريق النادي الأهلي، قبل مباراته المرتقبة أمام الوصل الإماراتي، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ 16 من البطولة العربية، وذلك بعد ساعة واحدة من طرحها.

وأشارت صحيفة الاتحاد الرياضي الإماراتية، إلى أن هناك إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من جانب الجالية المصرية المتواجدة في الإمارات على شراء التذاكر، وهو ما تسبب في نفاذها بالنهاية.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب «زعبيل» بالإمارات، الذي يسع نحو 10 آلاف متفرج، وتم تخصيص 2300 مقعد فقط، لجمهور الأهلي المصري، وفقًا للائحة.

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة، بين 300 درهم لكبار الشخصيات، و100 درهم للدرجة الأولى، و50 درهم للدرجة الثانية.

الجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الأهلي والوصل، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2.

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