حبس محام و4 آخرين لحيازتهم منشورات تحريضية بالشرقية

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الشرقية

النيابة العامة

حبس محامي

حيازة منشورات

قررت النيابة العامة بمركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حبس محام 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وضبطه وبحوزته منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني بالمحافظة الساعات الماضية من ضبط "سعيد.ش.ال"، محام مقيم بالإبراهيمية، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

كما قررت نيابة مركز ههيا، حبس كل من "غريب.ع.ال" ونجله "عبد الرحمن" طبيب و"عبد العزيز. أ.ع" و"طلعت.م.غ" 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات فيما تم إخلاء سبيل 6 آخرين.


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