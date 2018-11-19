«الهلالي»: الإخوان وراء زيادة الإنجاب في مصر

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متابعات - خالد الشرقاوي

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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، "إن مصر ابتليت بخطاب ديني إخواني سلفي يقف خلفه أجهزة مخابرات خارجية تدعو لزيادة الإنجاب".

وأضاف الهلالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان كانوا يروجون لزيادة الإنجاب بهدف هدم الدولة وإفشال مساعي الدولة نحو التنمية، ومن ثم زيادة الفقر.

وأشار إلى أن خطب الجمعة لدى الإخوان والسلفيين كانت تدعو إلى زيادة الإنجاب استنادا إلى أحاديث ضعيفة، لافتًا إلى أن هناك مفاهيم مجتمعية خاطئة لدى الكثيرين في الريف والصعيد حول الإنجاب.

وتابع: "الإخوان والسلفيون روجوا كذبا أن تنظيم الأسرة فكرة يهودية للقضاء على الإسلام"، وفق قوله.


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