» "صلاح" يقود تشكيلة الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا

اختار موقع "ستار أفريكا" النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة فريق ليفربول على رأس التشكيلة المثالية الخاصة بأفضل اللاعبين، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2019.

ونجح اللاعب المصري صاحب الـ 26 عامًا، في تسجيل هدف المنتخب الوطني الثالث أمام تونس، وذلك في المباراة، التي انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 3-2.

وشهدت التشكيلة المثالية وجود 3 لاعبين عرب وهم: المصري محمد صلاح، والمغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، والجزائري رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي.

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