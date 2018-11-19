خلافات صينية أمريكية تعرقل إصدار بيان ختامي لقمة أبك

19 نوفمبر 2018 - 06:32 م



هيمنت الخلافات الحادة بين الصين والولايات المتحدة على قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في بابوا غينيا الجديدة، مما عرقل صياغة بيان ختامي مقبول من الجميع.

وقال تشانج شاو قانج، المدير العام لقسم الشؤون الدولية في وزارة التجارة الصينية: إن زعماء آسيا والهادي لم يتمكنوا من إصدار بيان ختامي كما جرت العادة في ختام قمة أبك.

وصرح بيتر أونيل، رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد، بأن بلاده ستصدر بيانًا ختاميًّا رسميًّا في الأيام المقبلة، وذلك في أول مرة في تاريخ أبك يخفق فيها الزعماء في الاتفاق على بيان ختامي.

وأكد وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة، ريمبينك باتو، في وقت سابق، أن الرؤى المتعارضة في المنطقة جعلت من الصعب صياغة بيان ختامي مع كشف الولايات المتحدة والصين عن طموحات متنافسة في المنطقة.





