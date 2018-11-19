  • الإثنين 19 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:09 م
بحث متقدم
حزب النهضة

شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يعلق على مرض «الخطيب» بكلمات مؤثرة

فتح ترد على مؤتمر «دحلان» بمصر

مستشار«أردوغان» يوجه اتهامات خطيرة لـ«دحلان»

الحوثيون يحذرون أمريكا من شن هجمات جديدة

الحوثيون يعلنون وقف إطلاق النار في اليمن

يونس شلبي

قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

كوهين يعظ :"أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجي"

تسريب تفاصيل أول تسجيل لقتل «خاشقجي»

البورصة

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

أرشيفية

أزمة في قائمة الأهلي لمباراة الوصل بكأس زايد

طارق الملا

«البترول» تطرح بنزين «95 المخصوص» فى ديسمبر

الصين: الدول المتعاونة معنا لن تسقط في فخ الديون

عرب وعالم

الصين
الصين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

الكويت: جميع الأعضاء سيحضرون القمة الخليجية بالرياض

#

أمريكا تتوعد بعدم إنهاء الإجراءات التجارية ضد الصين قبل تغيير سياساتها

#

ظهور مفاجئ لـ«عمرو موسى».. هذه أسبابه

#

بكّين تعترض مدمّرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

باكستان

تشييع

الدعوة والتبليغ


أكدت وزارة الخارجية الصينية، ، أن أيًّا من الدول النامية لن تسقط في فخ الديون لمجرد التعاون مع الصين.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن التعاون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويحسن معيشة المواطنين".
وفي قمة منتدي التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك)، تحدث مايك بنس نائب الرئيس الامريكي عن مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلًا: "إن الدول ينبغي ألا تقبل بدين يقوِّض سيادتها قاصدا بذلك دولة الصين ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة
» بلاغ ضد صاحب فتوى جواز زواج البنت في بطن أمها
» «يونيسيف»: 80% من أطفال العراق يتعرضون للعنف
» الصين: الدول المتعاونة معنا لن تسقط في فخ الديون
» تشييع جثمان أمير جماعة الدعوة والتبليغ في باكستان
» الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة غدًا
» سائق يدهس زوجته بعد أن ألقاها من السيارة
» اليابان تلقي القبض على رئيس شركة «نيسان» للسيارات
» ارتفاع حصيلة حرائق كاليفورنيا إلى 77 قتيلا
» مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة
» عامر حسين: إلغاء الدوري مستحيل

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
مدارس بدون تراخيص.. «يا وزارة صحي النوم»
أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق
أدوية
النقاب
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»