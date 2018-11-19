» الصين: الدول المتعاونة معنا لن تسقط في فخ الديون

19 نوفمبر 2018 - 06:29 م



أكدت وزارة الخارجية الصينية، ، أن أيًّا من الدول النامية لن تسقط في فخ الديون لمجرد التعاون مع الصين.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن التعاون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويحسن معيشة المواطنين".

وفي قمة منتدي التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك)، تحدث مايك بنس نائب الرئيس الامريكي عن مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلًا: "إن الدول ينبغي ألا تقبل بدين يقوِّض سيادتها قاصدا بذلك دولة الصين ".





