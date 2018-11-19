منع الزيارة عن "الخطيب" أثناء وجوده بالعناية المركزة

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ألمانيا

الخطيب

النادي الاهلي

يمكث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في العناية المركزة لمدة 48 ساعة، ينتقل بعدها لغرفة عادية تمهيدًا لبدء مرحلة العلاج، وذلك بعد إجرائه جراحة ناجحة في ألمانيا لاستئصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.

وأكد الفريق الطبي المعالج لرئيس الأهلى أن الزيارات ممنوعة لحين خروجه من غرفة العناية المركزة، لتبدأ مرحلة العلاج التالية لإجراء الجراحة، فى الوقت الذى انهالت رسائل الاطمئنان على أسرة محمود الخطيب من أصدقائه ومحبيه.

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