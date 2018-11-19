رئيس موانئ دبي: التوترات التجارية ستجعل 2019 زاخرًا بالتحديات

19 نوفمبر 2018 - 06:23 م



قال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن الشركة المشغلة للموانئ تعتقد أن التوترات التجارية العالمية - كتلك القائمة بين الولايات المتحدة والصين - ستجعل عام 2019 زاخرًا بالتحديات، لكن لن يتعذر التعامل معها.

وكانت الشركة التي تسيطر عليها حكومة دبي قد حذرت في أغسطس من المخاطر الجيوسياسية، والتغيرات التي تطرأ على السياسات التجارية مع انخفاض أرباحها 2.1% في النصف الأول.

وقال رئيس مجلس الإدارة لرويترز إنه يعتقد أن التأثير النفسي للتوترات التجارية التي تشمل الولايات المتحدة بدأ يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع.

وذكر في مقابلة - خلال بطولة موانئ دبي العالمية للجولف في دبي - أن المؤسسات المالية تزداد حذرًا وتتخذ إجراءات مثل تقليص الإقراض في ظل التوترات التجارية.

وأضاف أنه من المرجح أن يؤثر ذلك سلبيًّا على النمو في الأسواق الناشئة.





