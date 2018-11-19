شبح الحظر يطارد إخوان تونس.. والسبب مصر

19 نوفمبر 2018 - 06:20 م

يواجه حزب النهضة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في تونس، حربًا شرسة من جانب القوى السياسية التي تطالب بحظره من المؤسسات السياسية التونسية على غرار ما حدث فى مصر بعد ثورة 30 يونيو وحظر الحكومة المصرية لجماعة الإخوان وتصنيفها كجماعة إرهابية.

وعلى غرار ما حدث فى مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013، شكلت بعض القوى السياسية التونسية ما يسمى بـ«جبهة إنقاذ تونس»، تشبها بجبهة الإنقاذ التى تشكلت فى مصر قبل ثورة 30 يونيو، وتسعى جبهة الإنقاذ التونسية لتشكيل حملة وطنية ودولية للمطالبة بمحاكمة حزب النهضة التونسي وتصنيفه كجماعة إرهابية، وتقوم جبهة إنقاذ تونس حاليا بجمع الإمضاءات لرفع قضية دولية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد حركة النهضة وقياداتها ورئيسها راشد الغنوشى".

من جانبه، قال سامح عيد، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إنه من الصعب حظر حزب النهضة فى تونس ووضعه على قائمة المنظمات الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين فى مصر .

وأضاف عيد لـ"المصريون" أن حزب النهضة التونسي لديه حنكة سياسية فى التعامل مع الواقع السياسى داخل تونس وهو تحرر بالفعل من قبضة الإخوان وأصبح كل أعضاء الحزب أعضاء فى حزب النهضة وليس حركة النهضة، وهذا على عكس الإخوان فى مصر الذين رغم تشكيلهم حزبا سياسيا فإنهم أصروا على الإبقاء على كيان جماعة الإخوان المسلمين ولم يتم حل الكيان .

وشدد «عيد» على أن المجتمع الدولى لن يحظر حزب النهضة لأنه لم يتورط فى أعمال عنف وتدمير داخل تونس مثل ما فعل الإخوان بمصر .





