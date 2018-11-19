محمد صلاح يعلق على مرض «الخطيب» بكلمات مؤثرة

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النادي الاهلي

ليفربول

محمود الخطيب

وجه المصري الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لرئيس النادي الأهلي بشأن العملية الجراحية التي أجراها صباح اليوم بألمانيا.

وعلق "صلاح" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "ألف سلامة على الكابتن محمود الخطيب وأتمنى له الشفاء العاجل".

وكانت إدارة النادي الأهلي أعلنت، في بيان رسمي، إجراء محمود الخطيب رئيس النادي لعملية جراحية في ألمانيا، وذلك بسبب وجود ورم في منطقة الرقبة.

كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي واتحاد جدة تقديراً للظروف الصحية لرئيس القلعة الحمراء.

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