تجديد حبس عاطل قتل عمته بسبب الميراث

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الدرب الاحمر

محكمة جنوب القاهرة

تجديد حبس

الميراث

قاتل عمته

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين, تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عمته بطعنات متفرقة بالجسم بسبب خلافات الميراث في الدرب الأحمر.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، وكلفت رجال الشرطة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الدرب الأحمر, قد تلقي بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مسنة، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الدرب الأحمر، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة البلاغ.

 وتبين من التحريات أن المجني عليها تقيم بمفردها، ولديها 5 أبناء، أودت بحياتها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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