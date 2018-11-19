» اليابان تلقي القبض على رئيس شركة «نيسان» للسيارات

19 نوفمبر 2018 - 06:01 م

ألقت السلطات اليابانية، القبض على رئيس شركة "نيسان" العملاقة لصناعة السيارات، كارلوس غصن في طوكيو، اليوم الإثنين، للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

وفي وقت سابق اليوم، استوجب مكتب المدعي العام في منطقة طوكيو، المسؤول التنفيذي لشركة نيسان (64 عاما)، للاشتباه في عدم الإبلاغ عن دخله، وفقا لمصادر التحقيق.

وإلى جانب غصن، اعتقل ممثلو الادعاء العام في طوكيو أيضا، مدير التمثيل في شركة نيسان "غريغ كيلي"، بسبب نفس الادعاء، حسب مصادر التحقيق.

وتصل قيمة المبالغ المالية التي لم يبلغ عنها "غصن" و"كيلي" مجتمعين نحو 5 مليارات ين (44.300 مليون دولار) على مدار 5 سنوات بين عامي 2011 و2015.

وأصدرت نيسان بيانا قالت فيه، إنها كانت تقوم بإجراء تحقيق داخلي على مدى الأشهر القليلة الماضية، بشأن سوء تصرفات غصن وكيلي استنادا إلى تقرير المبلغين عن المخالفات.

وأضافت في البيان: "تعتذر نيسان بشدة عن التسبب في قلق كبير لمساهمينا وأصحاب المصالح لدينا".

وفضلا عن كونه رئيسا لشركة نيسان - التي تمتلك أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا، يشغل غصن أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز.

كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز الاستراتيجي.