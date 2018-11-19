» سائق يدهس زوجته بعد أن ألقاها من السيارة

19 نوفمبر 2018 - 06:00 م

ألقى زوج بزوجته من السيارة أثناء قيادته لها بالطريق الإقليمي دائرة قسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقام بالمرور عليها بالسيارة, لنشوب خلافات بينهما ورفضها التنازل له عن السيارة.

البداية كانت بتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورو بلاغًا من قسم أول العاشر من رمضان، بقيام أحد الأشخاص بالاصطدام بسيدة بالطريق الإقليمي اتجاه السويس دائرة القسم، مما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها للمستشفى الجامعي نظرًا لخطورة حالتها.

وتبين من التحريات الأولية، قيام قائد السيارة رقم 1983 «د. و. ب»، ربع نقل، قيادة «ج. ص. ج»، 38 عامًا سائق، ومقيم المرج القاهرة، بإلقاء زوجته «ر.ع.ع» 28 عامًا، ربة منزل مقيمة ذات العنوان، من السيارة والمرور عليها، مما أحدث إصابتها، وتم نقلها للمستشفى الجامعي في حالة خطرة.

وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجته؛ وذلك لرغبته في تنازلها له عن السيارة ملكيتها وعندما رفضت، قام بدفعها من داخل السيارة أرضا والاصطدام بها محدثا إصابتها، وتم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12357جنح القسم لسنة 2018.