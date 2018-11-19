» الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة غدًا

19 نوفمبر 2018 - 05:56 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقيه خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة «15- 26»

الإسكندرية «14 – 25»

قنا «12 – 28»

الأقصر «12- 29»

أسوان «14 – 30»