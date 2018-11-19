ضبط 7 كيلو حشيش و600 جرام "استروكس" وهيروين

19 نوفمبر 2018 - 05:04 م

نجحت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن قنا، دمياط، القاهرة، الإسماعيلية، الشرقية، وقطاع الأمن العام، عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضبط عدد من قضايا المخدرات، أبرزها ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600 كيلوجرام، 600 جرام لمخدر الأستروكس، 250 جرام هيروين، 1005 قرص مخدر .

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط عاطلَين بمحافظة قنا فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة قنا ،حال إستقلالهما السيارة رقم ص و ق 2713 ، وبحوزتهما عدد 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، كما تم ضبط عاطل بمحافظة دمياط فى كمين أعد لضبطه بدائرة مركز شرطة كفرسعد ، وبحوزته 2 طربة من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام .

كما تم ضبط عاطل بمحافظة القاهرة فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة المرج، وبحوزته كمية لمخدر الأستروكس وزنت 300 جرام، 200 جرام لمخدر الحشيش ، كما تم ضبط عاطل ، بمحافظة القاهرة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان السلام ، وبحوزته كمية لمخدر الأستروكس وزنت 300 جرام، 5 أقراص مخدرة .

وتمكنت الحملات من ضبط عاطل بمحافظة الإسماعيلية، فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزته 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر ، كما تم ضبط عاطلَين بمحافظة الشرقية، محكوم على أحدهما فى قضية "ضرب" وسبق إتهام الآخر فى قضية "مخدرات" ، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق ، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.



