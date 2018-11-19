48 ساعة مدة بقاء الخطيب في العناية المركزة

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ألمانيا

النادي الاهلي

محمود الخطيب

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أجرى جراحة ناجحة صباح اليوم الاثنين، وخرج من غرفة العمليات قبل قليل وحالته طيبة.

وأضاف أن رئيس الأهلي يمكث في غرفة العناية المركزة لمدة يومين، بعدها يعاود الطبيب الذي أجرى له الجراحة، لتنفيذ البرنامج العلاجي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عبر بيان رسمي أن الخطيب، سيخضع للجراحة اليوم الاثنين، وسيمكث لقضاء فترة نقاهة في ألمانيا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء السوبر المصري السعودي بين الأهلي واتحاد جدة تقديراً للظروف الصحية لرئيس القلعة الحمراء.

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