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قصة الداعية الذي تأثر به يونس شلبي قبل وفاته

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يونس شلبي
يونس شلبي

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كشف المؤرخ الإسلامي السعودي، عبدالعزيز سعود العويد، في كتابه" صناع التاريخ خلال ثلاث قرون"، عن موقف حدث بين الداعية السعودي  الشيخ عبدالعزيز بن محمد الوهيبي المستشار في وزارة الشئون الإسلامية خطيب جامع الأمير خالد بن سعود بالبديعة، وبين الممثل يونس شلبي.

وقال «العويد» في كتابه: «الممثل يونس شلبي أصيب بمرض عضال لم يمهله طويلا وجاء للسعودية للعلاج وكان من أوائل من استقبله فضيلة الشيخ عبدالعزيز الوهيبي رحمه الله الذي رحب به ودعاه وأكرمه كنت استمع لحديث الشيخ مع يونس شلبي وهو يصبره ويعزيه ويحثه على التوبة والإنابة وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله وحثه الشيخ على زيارة مكة والمدينة والاستطعام من زمزم مكة وعجوة المدينة والتضرع والدعاء إلى الله . وسبحان الله تأثر الممثل بكلام الشيخ لقد أحب يونس الشيخ حبا عميقا فصار يتصل به في كل يوم مرات عديدة والشيخ لم بفتر عن تصبيره وتثبيته ودعوته حتى توفي».

وكان شلبي قد توفي في 12 من شهر نوفمبر 2007، بعد رحلة معاناة مع المرض ، وكان قد أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح، وكان الأطباء قد أجروا له تغيير ثلاثة شرايين في القلب، وكانت رحلة علاجه قد بدأت في السعودية؛ حيث أجرى جراحة في القلب وقد أجريت بنجاح، إلا أنه ما لبث أن تعرض لظروف صحية صعبة وزاد من متاعبه ارتفاع نسبة السكر في الدم .

واشتكت زوجته كثيرا من تجاه الوسط الفني لمأساته، وكانت أسرته اضطرت إلى بيع آخر ما يملك في بلدته بالدقهلية، مسقط رأسه، للإنفاق على تكاليف علاجه.

وقد اشتهر الفنان الكوميدي يونس شلبي بتقديمه شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقلياً في كثير من مسرحياته، منها «العيال كبرت، وحاول تفهم يا زكى» وكان قد شارك بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلماً سينمائياً، وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التجارية، لكن أدواره الأكثر أهمية في رأى النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها آخرون، منها (الكرنك) و(شفيقة ومتولى) و(إحنا بتوع الأتوبيس)، وكان آخر أدواره في فيلم (أمير الظلام) وقد شارك في أكثر من 20 مسلسلاً تليفزيونياً منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللى أستاهل) إضافة لمسلسل الأطفال الرمضانى (بوجى وطمطم) على مدى سنوات، ثم قل نشاطه الفنى بسبب المرض، حتى وافاه الأجل في 12 نوفمبر 2007.


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