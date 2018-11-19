» عامل يقتل زوجته ويلقي جثتها في زراعات أوسيم

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جرائم قتل
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عامل

قتل زوجتة

اوسيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة في أرض زراعية بأوسيم منذ عدة أشهر، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وألقي القبض عليه.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة أوسيم من العامل زوج الضحية «م. ش»، يفيد تغيبها عن المنزل، وعقب إجراء عمليات البحث من قِبَل رجال المباحث في حينها، عُثِرَ على جثتها ملقاة بأرض زراعية، وعليها آثار خنق، وعقب مرور ما يقارب الـ3 أشهر، كشفت تحريات الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم تورط الزوج في قتلها.

وبضبطه وتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة مرجعًا ذلك إلى شكه في سلوكها، وخيانتها له، مشيرا إلى أنه واجهها بمكالمات هاتفية سمعها، وانتابها التوتر ما زاد شكه فيها، فانهال عليها ضربًا وخنقها حتى ماتت، ثم ألقى جثتها في أرض زراعية، وأبلغ عن اختفائها لإبعاد الشبهات عنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة للتحقيق.


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