تجديد حبس زوج شقيقة "هشام عشماوى" و3 آخرين

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ا

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تجديد حبس متهمين

هشام عشماوي

خلية المرابطون

أمر المستشار شبيب الضمرانى، تجديد حبس 4 متهمين في القضية المقيدة رقم 3974 لسنة 2017 إداري قسم العجوزة، والمتهم فيها كلا من عبد الله عامر، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح، و"أحمد محمد م توفيق" زوج مها علي عشماوى شقيقة الإرهابي هشام عشماوى.

 وتعود الواقعة إلى تأكيد تحريات الأمن الوطنى مبايعة قيادى تنظيم أنصار بيت المقدس، هشام على العشماوى، والمطلوب ضبطه فى عدة قضايا، أرقام 13/432 و2014/1 جنايات عسكرية، و2015/781 حصر أمن دولة عليا، لقيادى تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى، واتفاقهما على تكوين تنظيم إرهابي بدولة ليبيا، قائم علي خلايا عنقودية تحت مسمى "المرابطون".


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