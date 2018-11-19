» "رودريجيز" على أعتاب العودة إلى مدريد

تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين أن نادي بايرن ميونخ الألماني يميل إلى عدم تفعيل بند الشراء المدرج في عقد مهاجمه الكولومبي خاميس رودريجيز، مما يلزم الأخير بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن المدير الفني لريال مدريد، سانتياجو سولاري يرى أن عودة رودريجيز ستشكل دعما قويا لفريقه في الموسم القادم، ولكن الصحيفة أكدت أيضا أن نادي يوفنتوس الإيطالي قد يمثل حائلا أمام عودة رودريجيز للنادي الملكي كونه يرغب منذ فترة طويلة في ضمه لصفوفه.

وإذا نجح يوفنتوس في خطف اللاعب الكولومبي الكبير فإنه بذلك سينجح في تحقيق حلم رئيسه، اندريا انيلي، الذي كان يتطلع للتعاقد مع اللاعب في الموسم الماضي قبل أن ينتقل إلى صفوف النادي البافاري على سبيل الإعارة.

ولم يطلع أحد في بايرن ميونخ رودريجيز عن نية إدارة النادي في الاستغناء عن خدماته، ولكن العلاقة السيئة التي تجمع اللاعب مع مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش تجعل من انتهاء مسيرته مع النادي الألماني أمرا محتملا للغاية خلال الفترة القادمة.

وبعيدا عن كون هذا الأمر قد يمثل خبرا سيئا بالنسبة لرودريجيز، سيحقق اللاعب الكولومبي حلمه بالعودة مرة أخرى لصفوف ريال مدريد.

وتلقى عودة رورديجيز لريال مدريد ترحيبا ودعما كبيرا من رئيس النادي فلورينتيو بيريز، بالإضافة إلى رغبة سولاري نفسه، ولكن هذا الأمر قد يواجه بعض المعوقات نظرا لوجود اللاعبين ايسكو الاركون وماركو أسينسيو اللذين يشغلان نفس المركز الذي يلعب فيه قائد المنتخب الكولومبي.

وأوضحت "أ س" أنه لكي يعود خاميس رودريجيز لصفوف ريال مدريد يجب أن يرحل أحد اللاعبين المذكورين إلى نادي أخر في فترة الانتقالات القادمة.

وتؤكد "أ س" أنه في حال عدم تحقق هذا الشرط فإن يوفنتوس قد يكون الوجهة المقبلة لرودريجيز، خاصة في ظل وجود علاقة جيدة بين وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، وإدارة النادي الإيطالي، بالإضافة إلى وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف السيدة العجوز، مما يسهل مسألة انضمام اللاعب في الصيف القادم.