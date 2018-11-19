فاروس تتوقع تحسن أداء شركات الأسمنت بالبورصة

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توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار "فاروس" أن يشهد أداء شركات الأسمنت المدرجة في البورصة تحسنا طفيفا، خلال الربع الرابع من العام الجاري، بفعل زيادة متوسط أسعار البيع بنسبة 9.2%، علمًا بأنها حاليًا تقترب من 938 جنيه للطن.
وأشارت في مذكرة حديثة، إلى أن هوامش منتجي الأسمنت بوجه عام قد انخفضت خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة زيادة التكلفة النقدية بواقع 50 - 70 جنيهًا لكل طن بعد خطوة رفع الدعم الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار البيع 2.8% على أساس ربعي على الرغم من ارتفاعها 10.9% على أساس سنوي.
وبشكل عام، رجحت "فاروس"، في ورقة بحثية، استمرار ضعف الأداء للفترات الربعية الثلاث أو الأربع القادمة نتيجة زيادة الفجوة بين العرض والطلب "31 مليون طن".


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