أوراسكوم تتقدم للرقابة المالية بعرض شراء ثروة كابيتال

19 نوفمبر 2018 - 04:47 م



قدمت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عرض شراء اختياري للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على حصة غير حاكمة من أسهم شركة ثروة كابيتال، وتدرس الرقابة المالية العرض.

ويستهدف العرض المقدم شراء 216 مليون سهم، تمثل 30% من أسهم ثروة بسعر نقدي 7.36 جنيه، أو شراء ما بين 144 مليون سهم "تمثل 20%" إلى 216 مليون سهم "تمثل 30%" بسعر 6.62 جنيه.

ووفقا للعرض يحق لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة في حالة ما تقدم عدد أسهم يقل عن 144 مليون سهم، أي أقل من 20% من إجمالي الأسهم المطلوبة





