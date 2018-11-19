أزمة في قائمة الأهلي لمباراة الوصل بكأس زايد

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أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قائمة ضمت 21 لاعبا للسفر إلى الإمارات صباح الثلاثاء استعدادا لملاقاة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

وشهدت قائمة الأهلي، عدم وجود أي لاعب في مركز المدافع الأيمن، بسبب إصابة الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني، بجانب عدم قيد باسم علي في قائمة الفريق بالبطولة العربية، ومن المنتظر أن يتم الإستعانة بأكرم توفيق أو كريم نيدفيد في هذا المركز لسابق مشاركتهما مع كارتيرون.

وتواجد الثلاثي أحمد الشيخ ومحمد شريف وأحمد علاء بشكل طبيعي نظرا لتواجدهم بقائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية، بينما يغيب عن القائمة محمد نجيب وعمرو السولية وأحمد حمدي وميدو جابر ومؤمن زكريا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف – أحمد علاء – صبري رحيل.

خط الوسط: أكرم توفيق – كريم نيدفيد – حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان – ناصر ماهر – إسلام محارب – محمد شريف – أحمد الشيخ – أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن – صلاح محسن.

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