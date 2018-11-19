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«المركزي» يسعى لنشر مليون نقطة قبول إلكتروني بنهاية 2021

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عصام الشربيني

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تزامنًا مع إطلاق خدمات منظومة الدفع الوطنية "ميزة" يسعى البنك المركزي للتوسع في نقاط القبول الإلكتروني لزيادة قابلية الدفع لدى التجار .
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع، إنه من المستهدف أن يتم نشر مليون نقطة قبول إلكتروني بنهاية عام 2021 تتنوع ما بين POS نقاط البيع، وتقنية الدفع السريع QR Code.

ويبلغ عدد نقاط البيع على مستوى القطاع المصرفي في الفترة الحالية نحو 70 ألف نقطة فقط، وهي تعتبر قليلة مقارنة باحتياجات السوق .
ويعتبر القبول الإلكتروني أداة تمكن التاجر من خلالها من قبول المدفوعات بجميع أنواعها، مثل نقاط البيع باستخدام البطاقات البنكية، إلى جانب أداة الدفع السريع QR Code، التى أصدر المركزى تعليماتها منذ فترة قصيرة.

وأشار إلى أن المركزى فى سبيل ذلك سيقوم بمنح رخص للقبول الإلكترونى عبر الهاتف المحمول QR Code خلال العام الجارى لعدد من البنوك، مشيرا إلى تقدم عدد كبير منها للحصول على الرخصة.

ويوجد فى مصر 6 بنوك فقط لديها رخص لنشر نقاط البيع التى بلغ عددها بنهاية ديسمبر الماضى نحو 72.503 نقطة POS، وتسعى بنوك من بينها الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والشركة المصرفية، للحصول على رخصة قبول إلكترونى عبر QR Code.


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