» السعودية : ندعم الجهود الدولية لقف الحرب في اليمن

19 نوفمبر 2018 - 04:42 م

دعا الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية المجتمع الدولي، اليوم الاثنين، إلى وضع حد لبرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية وكرر دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن.

وتصريحات الملك سلمان، أمام مجلس الشوري أكبر هيئة استشارية للحكومة، هي أول تصريحات علنية له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي والذي أثار غضبا عالميا وأسفر عن تأزم علاقات الرياض مع الغرب.

ولم يذكر الملك سلمان الأزمة بشكل مباشر لكنه أشاد بالهيئة القضائية في المملكة وبالنيابة العامة لقيامهما بمهامهما في خدمة العدالة.